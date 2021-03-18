Названа предварительная причина возгорания авто в центре Москвы

Москва, 18 марта. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на набережную в центре Москвы, где загорелся автомобиль. По данным источника ФАН, сначала машина задымилась.

Стоит отметить, что никакого взрыва не было, и никто не пострадал. Водитель быстро покинул салон иномарки. В настоящее время пожар локализован.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Однако точную причину еще предстоит выяснить экспертам.

Недалеко от приморского села Кипарисово загорелся автобус. К моменту прибытия сотрудников МЧС он был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 25 кв. м, сообщало Deita.