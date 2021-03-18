Столкновение трех автомобилей на МКАД привело к затору на один километр

Москва, 18 марта. Три машины с участием грузовика столкнулись на внешней стороне 108-го километра МКАД в районе пересечения с шоссе Энтузиастов. Об этом сообщил московский дептранс.

Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано на третьей и четвертой полосах движения. В результате аварии движение затруднено на один километр. При столкновении никто не пострадал, сообщили специалисты.

Недавно инспекторы ГИБДД получили новые технические средства для проверки состояния машин и дорожной инфраструктуры. В числе новых приборов оказались ретрорефлектометр, люксометр и дымометр. Техника была закуплена в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».