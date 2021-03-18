Москву накрыла мелкая пыль из других стран

Москва, 18 марта. Автоматические станции контроля воздуха зафиксировали рост концентрации мелкой пыли в Москве. Столичная мэрия отметила, что при этом показатель не превысил гигиенических норм.

Специалисты уже взяли пробы для изучения частицы РМ10. По результатам забора, индикаторов процессов горения или увеличения концентрации других загрязняющих веществ выявлено не было.

Состав пыли предстоит изучить сотрудникам передвижной экологической лаборатории. Мэрия Москвы отметила, что концентрация пыли не превышает гигиеническую норму. В сообщении отмечается, что к повышенной концентрации РМ10 мог привести перенос частиц с территории, где начали бушевать пыльные бури. Такие уже накрыли Северную Корею, КНР и Казахстан.

Недавно специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о «черемуховых холодах». Со слов синоптика, похолодание может прийти в Москву в период с 1 по 9 мая.