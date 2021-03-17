Триумфальную арку в Москве помоют после зимы грядущей ночью

Москва, 17 марта. Столичные сотрудники ГБУ «Гормост» в ночь на 18 марта займутся помывкой Триумфальной арки на Кутузовском проспекте, сообщили представители департамента ЖКХ Москвы.

В первом этапе работы скульптуру промоют водой, после этого нанесут нейтральное моющее средство. В конце получившуюся пену смоют мощным водным напором. К помывке будет привлечена бригада из восьми человек, гидровышка и поливомоечная машина.

«Особое внимание будет уделено очистке скульптурных композиций с большим количеством мелких деталей: каждую из них очистят с помощью мягких кистей», — передает ведомство.

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