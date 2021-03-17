Новая система безопасности появится в московском метро в 2022 году

Москва, 17 марта. Уже в следующем году в московском метрополитене появится новая современная система безопасности, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Кроме системы безопасности, в метрополитене будет запущена новая система по управлению движением поезда, рассказал градоначальник.

«Сегодня Кольцевая — визитка московского метро. Мы бережем ее исторический облик и в то же время обновляем технологии. В начале следующего года запустим новую систему безопасности и управления движением поездов», — написал Собянин у себя в соцсетях.

В данный момент рабочие завершают важный этап строительства БКЛ метрополитена. Когда она будет готова, на главных участках метро, в том числе и Кольцевой линии, существенно снизится нагрузка, добавил Собянин.

Не так давно мэр Москвы проверил строительство станций метро «Внуково» и «Пыхтино». По его словам, власти города учитывали мнение жителей при создании данного проекта. Его цель — сделать так, чтобы расположение станций было максимально комфортным для москвичей.