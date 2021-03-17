Синоптик обнадежил москвичей скорым приходом весны

Москва, 17 марта. Настоящая весна придет в столичный регион на следующей неделе, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Март в Москве и Подмосковье выдался практически зимним. В ближайшие дни в столичном регионе снова похолодает, но ненадолго. Совсем скоро придет долгожданное потепление. Ближе к субботе температура воздуха опустится ниже нуля. Однако в понедельник в столичный регион нагрянет весна.

«23 марта, во Всемирный день метеоролога, начнется перелом погоды и переход к настоящей солнечной весне с дневной температурой +6…+8°С. Начнется как раз та весна, которую все мы ждем», — отметил Шувалов в интервью для «Радио 1».

О скором приходе весенней погоды в Москву заявлял и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Далекий от субтропического климат, установившийся на большей части территории страны, предрасположен к началу теплого сезона не ранее, чем в конце апреля — начале мая, отметил специалист.