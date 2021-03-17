Басманный суд арестовал главу федерации по прыжкам в воду Власенко

Москва, 17 марта. Суд арестовал члена исполкома ОКР, главу трех российских спортивных федераций Алексея Власенко по делу о крупном мошенничестве.

Ранее следователи передали материалы в Басманный суд по ходатайству о заключении Власенко под стражу. Речь шла об аресте члена исполкома ОКР до 16 мая.

Президента Российской федерации прыжков в воду Алексея Власенко подозревают в крупном мошенничестве. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Алексей Власенко занимает пост президента Российской федерации прыжков в воду, Федерации водного поло России и Федерации синхронного плавания РФ.