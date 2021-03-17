Детско‑взрослая поликлиника появится в московском поселении Мосрентген

Москва, 17 марта. Строительство детско-взрослой поликлиники одобрили в поселении Мосрентген Новой Москвы, об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству столицы.

Согласно проекту, медучреждение смогут посещать 320 пациентов в сутки. Поликлинику разделят на детское и взрослое отделения. Кроме того, в здании разместят комнату здорового ребенка и отделение функциональной диагностики для совершеннолетних посетителей.

Поликлиника расположится на улице Героя России Соломатина в Новой Москве. Общая площадь медучреждения составит порядка 7,7 тыс. квадратных метров. Близлежащую территорию рядом с поликлиникой комфортно благоустроят.

Московские строители планируют реконструировать 137 столичных поликлиник до 2024 года. Новое оборудование завезут в некоторые из медучреждений в ходе строительных работ, сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.