Собянин назвал сроки строительства нового клинического центра в Москве

Москва, 17 марта. Строительство лечебно-диагностического комплекса столичного научно-практического центра имени Логинова займет еще полтора года, сказал мэр города Сергей Собянин.

Новая клиника будет отвечать современным стандартам. Строительство лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова началось в прошлом году, напомнил Собянин во время осмотра объекта.

«Сегодня, по сути дела, отлит новый корпус, возведены стены, начата первичная отделка, инженерные коммуникации. В любом случае, минимум года полтора нам придется строить больницу, но это будет больница нового поколения на долгие годы», — сказал мэр Москвы.

В центре уже сформирован первоклассный коллектив, который оказывает помощь больным раком на высшем уровне. Строительные работы происходят с учетом пожеланий медицинского персонала. Внимание на это обратил директор учреждения Игорь Хатьков.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин согласовал планировку вдоль путей первого столичного центрального диаметра. Проект подразумевает строительство новых платформ островного типа на станциях «Дегунино», «Бескудниково» и «Илимская».