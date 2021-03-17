Москвичам анонсировали строительство эстакад у «Москва-сити»

Москва, 17 марта. Четыре новые эстакады появятся на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца в Москве.

Новая транспортная развязка, которая появится после проведенной реконструкции движения, обеспечит беспрепятственный заезд в деловой центр «Москва-Сити». Также она разгрузит внутреннее направление ТТК. Такое заявление сделали в пресс-службе заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарева.

«Всего планируется возвести и реконструировать 9,7 километра дорог. Работы включают устройство эстакад и подпорных стен, прокладку инженерных сетей и озеленение прилегающей территории», — сказано в сообщении.

Власти столицы намерены начать реконструкцию Шелепихинской набережной в 2021 году. В ходе ремонтных работ будет укреплена и благоустроена набережная, что превратит ее в удобную, прогулочную зону.

Не так давно мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал масштабную реконструкцию 135 городских поликлиник. Их ремонт должен завершиться к 2024 году.