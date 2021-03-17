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Московский суд вынес приговор троим фигурантам дела «Черного блока»

Московский суд вынес приговор троим фигурантам дела «Черного блока»

Москва, 17 марта. Собранных следственным комитетом доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора Артему Воробьеву, Дмитрию Никитину и Виктору Трофимову.

Все трое признаны судом виновными по статьям об участии в экстремистском сообществе и хулиганстве. Следствие установило, что в 2015 году Владимир Комарницкий и Дмитрий Спорыхин создали экстремистское сообщество и привлеки к его деятельности других участников, среди которых были Воробьев, Никитин и Трофимов, сообщили в ведомстве. Члены экстремистского движения обучались навыкам участия в массовых беспорядках и пропагандировали свою деятельность через Интернет.

Действия фигурантов дела признали противоправными и назначили наказание в виде условного лишения свободы сроками на 4 года Воробьеву и на 3 года Никитину. Трофимов отделался штрафом в 50 тысяч рублей. Следователи Москвы продолжают устанавливать личности других участников экстремистского сообщества. Создатели движения нарушили соблюдение домашнего ареста и объявлены в розыск.

Госдума РФ намерена обсудить законопроект об оправдании экстремизма в Сети, писал ФАН.

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