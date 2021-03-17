Московский суд вынес приговор троим фигурантам дела «Черного блока»

Москва, 17 марта. Собранных следственным комитетом доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора Артему Воробьеву, Дмитрию Никитину и Виктору Трофимову.

Все трое признаны судом виновными по статьям об участии в экстремистском сообществе и хулиганстве. Следствие установило, что в 2015 году Владимир Комарницкий и Дмитрий Спорыхин создали экстремистское сообщество и привлеки к его деятельности других участников, среди которых были Воробьев, Никитин и Трофимов, сообщили в ведомстве. Члены экстремистского движения обучались навыкам участия в массовых беспорядках и пропагандировали свою деятельность через Интернет.

Действия фигурантов дела признали противоправными и назначили наказание в виде условного лишения свободы сроками на 4 года Воробьеву и на 3 года Никитину. Трофимов отделался штрафом в 50 тысяч рублей. Следователи Москвы продолжают устанавливать личности других участников экстремистского сообщества. Создатели движения нарушили соблюдение домашнего ареста и объявлены в розыск.

Госдума РФ намерена обсудить законопроект об оправдании экстремизма в Сети, писал ФАН.