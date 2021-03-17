Следствие переквалифицировало дело о нарушении саннорм на акции 23 января в Москве

Москва, 17 марта. Фигурантам дела о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве СК переквалифицировал обвинение на подстрекание.

Следователи возбудили уголовное дело после несанкционированного митинга 23 января. Срок следствия решено продлить до конца июля.

Сотрудники Следственного комитета расследуют «санитарное» дело, возбужденное после незаконного митинга соратников блогера Алексея Навального в столице РФ. На данный момент уже допрошено более 300 человек, которые стали свидетелями нарушений на несогласованной акции.

Столичный суд вынес первый приговор по делам о нападении на полицейских 23 января. Блогер Александр Мучаев за наезд на полицейского получил год колонии условно.