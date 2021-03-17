СК просит арестовать главу федерации по прыжкам в воду Власенко

Москва, 17 марта. Следователи передали материалы в Басманный суд по ходатайству о заключении под стражу Алексея Власенко. Речь идет об аресте члена исполкома ОКР до 16 мая.

Президента Российской федерации прыжков в воду Алексея Власенко подозревают в крупном мошенничестве. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Алексей Власенко занимает пост президента Российской федерации прыжков в воду, Федерации водного поло России и Федерации синхронного плавания РФ.

Суд ранее определил под домашний арест одного из экс-совладельцев сети магазинов Spar, подозреваемых в хищении средств у Сбербанка. Фигуранта уголовного дела Аллахверди Али-оглы Абдуллаева подозревают в мошенничестве.