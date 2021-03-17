Власти Москвы выдали около тысячи электронных паспортов для захоронений

Москва, 17 марта. Электронные паспорта с QR-кодами будут присваивать захоронениям на столичных кладбищах, сообщил директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

Такой документ в будущем позволит осуществлять установку надмогильных сооружений, регистрацию ответственности и получать другие дистанционные услуги в онлайн-режиме. Обменять бумажный паспорт на электронный может любой желающий житель столицы.

Все электронные паспорта получают индивидуальный QR-код с информацией о месте захоронения, названием кладбища, номером участка, именем, датой смерти и другими данными умершего, следует из сообщения.