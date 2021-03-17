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Около 900 тысяч москвичей продолжают работать удаленно

Около 900 тысяч москвичей продолжают работать удаленно

Москва, 17 марта. Власти российской столицы назвали число москвичей, продолжающих работать удаленно, несмотря на отмену ряда ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Из дома трудятся от 700 до 900 тысяч жителей Москвы, отметила заместитель мэра столицы. За минувшие сутки в регионе выявили 1201 случай заражения коронавирусной инфекцией. Информацию об этом предоставил оперативный штаб. Собщается, что наименьший суточный прирост пациентов с COVID-19 наблюдается в Чукотском автономном округе.

Всего в России за прошедшие 24 часа зарегистрировали 8998 случаев заболевания. Коронавирус выявлен в 85 субъектах государства. Суточный показатель по числу выздоровевших превысил количество новых инфицированных и составил 10 775 человек.

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