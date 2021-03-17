Около 900 тысяч москвичей продолжают работать удаленно

Москва, 17 марта. Власти российской столицы назвали число москвичей, продолжающих работать удаленно, несмотря на отмену ряда ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Из дома трудятся от 700 до 900 тысяч жителей Москвы, отметила заместитель мэра столицы. За минувшие сутки в регионе выявили 1201 случай заражения коронавирусной инфекцией. Информацию об этом предоставил оперативный штаб. Собщается, что наименьший суточный прирост пациентов с COVID-19 наблюдается в Чукотском автономном округе.

Всего в России за прошедшие 24 часа зарегистрировали 8998 случаев заболевания. Коронавирус выявлен в 85 субъектах государства. Суточный показатель по числу выздоровевших превысил количество новых инфицированных и составил 10 775 человек.