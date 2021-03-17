День открытых дверей состоится в библиотеках и культурных центрах Москвы

Москва, 17 марта. Более 200 библиотек и культурных центров столицы проведут день открытых дверей 20 марта, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Жители столицы и гости города смогут посетить мероприятие с 10:00 до 20:00 часов. На базе 76 культурных центров и 130 библиотек проведут бесплатные пробные занятия, экскурсии, познавательные квесты, лекции и спектакли. День открытых дверей проходит уже в пятый раз. Ознакомительные мероприятия будут организовывать в преддверии 1 сентября и в конце марта, решили в Департаменте культуры Москвы.

Библиотеки присоединились к акции впервые, рассказала Сергунина. В современных учреждениях посетители могут взять книгу или периодику, посетить курсы лекций и мастер-классы. В библиотеках столицы действует единый читательский билет, напомнило интернет-издание «Подмосковье сегодня». Культурные центры также проведут ряд мероприятий 21 марта в честь Всемирного дня поэзии.