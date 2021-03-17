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Москвичам разрешили заключать браки на канатной дороге на Воробьевых горах

Москвичам разрешили заключать браки на канатной дороге на Воробьевых горах

Москва, 17 марта. Жители столицы смогут провести церемонию бракосочетания на канатной дороге на Воробьевых горах. Мероприятие в таком формате власти города разрешили впервые.

Заключить брак в кабине над Воробьевыми горами можно будет 8 мая. В этот день отмечается праздник Красная горка. Администрация канатной дороги в этот день намерена установить рекорд по числу вступающих в брак пар в кабине. Молодоженам откроются живописные виды города на местные достопримечательности.

Подать заявление для участия в необычной церемонии бракосочетания можно в любом загсе столицы до 7 апреля. Госпошлина для вступления в брак в воздухе на Воробьевыми горами составит 350 рублей. Более 30 площадок для экстремальной женитьбы доступно молодоженам.

Порядка шести тыс. жителей столицы выбрали необычные места для бракосочетания в 2020 году. Правила проведения торжественных церемоний изменились на фоне пандемии коронавируса. Ночные регистрации браков также появились в столице в прошлом году.

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