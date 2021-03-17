Москвичам разрешили заключать браки на канатной дороге на Воробьевых горах

Москва, 17 марта. Жители столицы смогут провести церемонию бракосочетания на канатной дороге на Воробьевых горах. Мероприятие в таком формате власти города разрешили впервые.

Заключить брак в кабине над Воробьевыми горами можно будет 8 мая. В этот день отмечается праздник Красная горка. Администрация канатной дороги в этот день намерена установить рекорд по числу вступающих в брак пар в кабине. Молодоженам откроются живописные виды города на местные достопримечательности.

Подать заявление для участия в необычной церемонии бракосочетания можно в любом загсе столицы до 7 апреля. Госпошлина для вступления в брак в воздухе на Воробьевыми горами составит 350 рублей. Более 30 площадок для экстремальной женитьбы доступно молодоженам.

Порядка шести тыс. жителей столицы выбрали необычные места для бракосочетания в 2020 году. Правила проведения торжественных церемоний изменились на фоне пандемии коронавируса. Ночные регистрации браков также появились в столице в прошлом году.