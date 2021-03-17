Три пешехода оказались под колесами автомобиля на зебре в Москве

Москва, 17 марта. Автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе на юге столицы. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Сотрудники ГИБДД устанавливают подробности ДТП в Южном административном округе Москвы, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

По первоначальным данным, около 7:30 на Коломенской улице автомобиль совершил наезд на трех человек, которые находились на пешеходном переходе. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии и производится сбор информации о потерпевших.

Ранее ФАН писал о женщине, которая насмерть сбила пешехода под Калининградом, находясь за рулем иномарки. Сообщается, что на одежде погибшего отсутствовали светоотражающие элементы.