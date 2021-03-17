Пандам Московского зоопарка подарили кубики в честь Всемирного дня панд

Москва, 17 марта. Китайские медведи, живущие в Московском зоопарке, получили в честь Всемирного дня панд лакомства, игрушки и робопанду, а также флажки с изображением сородичей и много бамбука.

Робопанда — своеобразный арт-объект из черно-белых коробок, собранный в виде медведя и наполненный внутри лакомствами. Виновники торжества быстро разобрались, как с ним играть, растерзали и растащили кусочки коробок по вольеру, сообщают работники зоопарка в Instagram.

«Диндин поначалу была как будто ошеломлена масштабом происходящего», - поделились сотрудники впечатлениями.

Всего в парке живут сейчас двео панд — самец Жуи и самка Диндин. Сотрудники зоопарка также ранее поздравили Диндин с Международным женским днем 8 марта и подарили ей, как и другим обитательницам зоопарка, мягкие игрушки, цветы и лакомства по вкусу.