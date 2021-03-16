Мэр Москвы утвердил проект строительства пешеходных переходов через МЦД-1

Москва, 16 марта. Проект планировки территории вдоль путей первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) утвердил мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно проекту, на трех станциях МЦД-1 — «Дегунино», «Бескудниково» и «Илимская», начнется строительство новых платформ островного типа. Также на территории появятся два пешеходных перехода. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Надземный пешеходный переход будет проходить через железнодорожные пути. Он соединит Керамический и Путевой проезды.

Подземный переход для пешеходов построят в районе Лианозовского проезда. Рядом со станциями «Дегунино», «Бескудниково» и «Илимская» установят отстойно-разворотные площадки для общественного транспорта. Также на территории обустроят парковочные места для автомобилей и велосипедов.

До этого сообщалось, что тоннели Большой кольцевой линии московского метрополитена намерены проложить до конца текущего года. Запуск БКЛ станет революцией столичного метро, подчеркнул мэр города Сергей Собянин.