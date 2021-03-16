Губернатор Московской области доложил Путину о ситуации с коронавирусом в регионе

Москва, 16 марта. Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев провели встречу в Кремле. Губернатор доложил президенту о ситуации с COVID-19 в регионе.

Подмосковье сокращает количество ковидных коек в стационарах, количество новых случаев заболевания коронавирусом снижается. Об этом Владимиру Путину доложил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Политик отметил, что для региона год был таким же сложным, как и для остальных. Тем не менее сейчас ситуация стабилизировалась.

«Мы развернули большое количество инфекционных коек, осуществили выплату врачам, как вы и говорили. При этом оставили региональную и федеральную выплаты. Соответственно, врачи все большие молодцы, все это время они работали. Ситуация стабилизировалась», — заявил Воробьев.

Губернатор отметил, что в Подмосковье продолжается массовая вакцинация населения. Жители региона могут получить дозу препарата не только в клиниках и стационарах, но и в мобильных пунктах.

«Ваше поручение по массовой вакцинации мы активно выполняем. Активно — это значит не только в поликлиниках и стационарах, но и передвижные ФАПы приезжают на предприятия для того, чтобы люди, которые проходную пересекают, могли тут же сделать прививку. Даже в торговых центрах мы лицензировали пункты вакцинации», — доложил глава Московской области.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии было выявлено 223 660 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. За прошедшие сутки медики сообщили о 565 новых случаях заражения.

Ранее сообщалось, что в России было зафиксировано 9393 случаев заболевания COVID-19. У 10,9% пациентов не наблюдалось клинических проявлений коронавируса.