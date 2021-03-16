Устроивших бунт в московском СИЗО «Водник» заключенных накажут рублем

Москва, 16 марта. Арестантов, которые устроили погром в камерах следственного изолятора, через суд могут заставить возместить материальный ущерб государству.

Фигуранты происшествия, в ходе которого оказалось повреждено имущество в камерах следственного изолятора №5 «Водник», вероятнее всего понесут материальную ответственность за свои действия. Об этом корреспонденту ФАН рассказал источник в силовых структурах.

По словам собеседника, в ближайшее время начальство СИЗО может обратиться в суд, где будет оценен объем ущерба и стоимость поврежденного имущества. По данным ФАН, пострадали, в том числе, окошки в дверях, через которые подследственным разносят пищу.

Сейчас фигурантов истории с погромом развели по разным камерам и провели с ними профилактические беседы. Заключенным рассказали, что нарушение внутреннего порядка для находящихся под стражей может обернуться наступлением ответственности в рамках действующего законодательства.