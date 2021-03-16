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Более 300 человек стали свидетелями по "санитарному" делу в Москве

Более 300 человек стали свидетелями по «санитарному» делу в Москве

Москва, 16 марта. Следователи допросили более 300 человек после нарушения санитарных норм на незаконной акции 23 января.

Сотрудники Следственного комитета продолжают расследовать "санитарное" дело, возбужденное после незаконного митинга соратников блогера Алексея Навального в столице РФ. На данный момент правоохранители уже допросили более 300 человек, ставших свидетелями нарушений на несогласованной акции. Кроме того, в рамках дела были проведены более 30 обысков.

Главные фигуранты уголовного производства о нарушении санитарных норм сейчас находятся под домашним арестом, сообщал ФАН. Так, соответствующая мера пресечения была избрана в отношении юриста ФБК (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь и пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киры Ярмыш.

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