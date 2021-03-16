Убийцу-«экзорциста» с молотком выгнали из футбольной команды за наркотики

Москва, 16 марта. Предполагаемого виновника зверского убийства молотком в столице РФ поймали с наркотиками, сообщил корреспондент ФАН.

Журналист агентства получил соответствующую информацию от источника, близкого к кругу семьи предполагаемого убийцы из Санкт-Петербурга. По словам анонима, молодой человек занимался американским футболом, однако увлечение наркотиками помешало ему остаться в команде. Спортсмена поймали с запрещенными веществами и выгнали из клуба.

Молодой человек, подозреваемый в совершении убийства, расправился со своей жертвой накануне ночью в Москве, сообщал ФАН. Он ударил мужчину по голове, а затем добил его молотком. На допросе в отделении петербуржец признался полицейским, что принял жителя столицы РФ за «ведьму».