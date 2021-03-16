Наркотики были единственным источником дохода задержанной российской лыжницы Орловской

Москва, 16 марта. Чемпионка России по фристайлу Анна Орловская, которая была поймана с героином, в последнее время нигде не работала.

Как сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией, прибыль спортсменке приносила только продажа наркотических средств. Также известно, что сама Орловская не увлекалась употреблением запрещенных веществ. Источник подчеркнул, что следователи намерены проверить связь спортсменки с допинговым скандалом.

Ранее сообщалось, что Орловская находилась в разработке у полицейских уже давно. Она была задержана 15 марта недалеко от своего дома. При ней обнаружены семь свертков с неустановленным веществом. Проведенная экспертиза показала, что это — героин.