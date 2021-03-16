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Экономика

Предложение на рынке новостроек Москвы достигло пятилетнего минимума

Предложение на рынке новостроек Москвы достигло пятилетнего минимума

Москва, 16 марта. Число квартир на первичном рынке недвижимости Москвы в феврале 2021 года сократилось до 11,8 тысячи, что является минимальным значением с 2015 года, сообщила компания "Метриум".

По данным аналитиков, с января предложение уменьшилось на 10%. Тогда на столичном рынке было представлено 13 тысяч квартир В феврале прошлого года в столице продавали 14,8 тысяч новых квартир. Таким образом, за год предложение сократилось на 20%.

Меньше квартир в продаже было только в октябре 2015 года, когда застройщики реализовали 11,3 тысячи квартир. После этого предложение увеличилось. Пика оно достигло в августе 2017 года, когда на рынке было представлено 21,8 тысячи квартир. Затем показатель начал постепенно сокращаться.

Эксперты объясняют такую ситуацию резко возросшим спросом на жилье и меньшим вводом домов в эксплуатацию. Еще одной причиной сокращения предложения, по мнению специалистов, является переход девелоперов на проектное финансирование, в связи с чем некоторым компаниям пришлось пересмотреть концепцию проектов и очередность строительства.

Участники рынка жилья считают, что начавшаяся в прошлом году тенденция подорожания квартир в 2021 году продолжится. Они ожидают, что в спальных районах цены на недвижимость будут расти быстрее, чем в центре.

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