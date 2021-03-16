Губернатор Подмосковья дал совет детям, как справиться с травлей в школе

Москва, 16 марта. Проблему с травлей или буллингом в школе можно решить двумя путями. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал совет детям, которые сталкиваются с такой ситуацией.

По словам главы Подмосковья, ребята могут попробовать самостоятельно справиться со школьной травлей и попытаться дать отпор обидчикам. Однако если дети не могут этого сделать, то им стоит обязательно обратиться за помощью к старшим.

«Два варианта: найти союзников или дать отпор. Другого ответа я не знаю. <…> Если тебя унижают и оскорбляют, ты не должен давать заступать за линию, должен включать силы — родителей, педагогов, самому. <…> Но нельзя, чтобы тебя ломали. А те, кто этим занимается, должны получить должное», — цитирует Воробьева телеканал «360».

Губернатор уверен, что никто не имеет права подавлять чужую личность. Поэтому детям, которые переживают травлю, должны помогать учителя, одноклассники и друзья. Кроме того, Воробьев отметил, что к буллингу он относится резко негативно, а тех, кто этим занимается, он осуждает.

Глава Подмосковья также рассказал о своем отношении к социальной сети TikTok, которая пользуется популярностью у подростков. По словам Воробьева, каждому возрасту свойственны свои увлечения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Телеканал «Пятница!» тем временем начал снимать первое TikTok-шоу, которое призвано показать, чем живет нынешняя молодежь. В рамках передачи планируется найти настоящие таланты.