Задержанная с героином лыжница Орловская могла поехать на Олимпиаду в Сочи

Москва, 16 марта. Чемпионка России по фристайлу Анна Орловская, которую задержали с героином в Москве, была очень талантлива, сообщил источник ФАН.

Орловскую готовили к Олимпийским играм в Сочи, однако в 2013 году ее дисквалифицировали за употребление запрещенных препаратов. Лыжнице светила медаль, но она пропустила юношеские игры, потому что «загуляла», затем и вовсе попалась на допинге.

Девушку задержали 15 марта недалеко от ее дома. У нее обнаружили семь свертков с веществом. Экспертиза установила, что это — героин. Бывшая лыжница призналась, что успела спрятать один пакет.

Правоохранители давно следили за Орловской. Против нее возбудили уголовное дело за распространение наркотиков. Обвинение пока не предъявлено.