В рамках проекта «Посольские вечера в Царицыно» пройдет концерт «Мой Азербайджан»

Москва, 16 марта. В Москве в рамках проекта «Посольские вечера в Царицыно» 18 марта пройдет вечер, посвященный музыкальной культуре Азербайджана. Организаторы вечера — Национальный фонд поддержки правообладателей и музей-заповедник «Царицыно» при поддержке посольства Азербайджана в России и лично чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы.

По словам Полада Бюльбюль-оглы, музей-заповедник «Царицыно» как нельзя лучше подходит для проведения этого концерта.

«Это особое, притягательное место, с атмосферой, располагающей к диалогу, культурному общению. К тому же Царицыно обладает неповторимой красотой старинной усадьбы», — отметил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России.

Организаторы назвали музыкальный вечер «Мой Азербайджан» в честь одной из известных песен знаменитого певца, а ныне дипломата Полада Бюльбюль-оглы. Именно она и откроет концерт. Также в его репертуар вошли и произведения не менее известного певца и композитора Муслима Магомаева.

Отдельный блок программы будет посвящен и азербайджанской народной музыке. Все музыкальные произведения исполнят Эмиль Кадыров (тенор) и Станислав Серебренников (фортепиано).

«Посольские вечера в Царицыно» — проект, который призван познакомить российскую аудиторию с многообразием культурного наследия самых разных стран и народов. «Мой Азербайджан» продолжит традицию «Посольских вечеров».

Онлайн-трансляция вечера будет вестись на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно» и на сайте проекта «Посольские вечера в Царицыно».