ФСИН не выявила признаков бунта в московском СИЗО «Водник»

Москва, 16 марта. Сотрудники федеральной службы провели проверку в СИЗО «Водник» после сообщений о якобы бунте на его территории. Оказалось, что данные сведения не соответствуют действительности.

Произошедшее за стенами столичного СИЗО нельзя назвать бунтом, заявили в управлении ФСИН. Между арестантами и местной администрацией действительно произошел конфликт, в ходе которого заключенные допустили порчу имущества и вывели из строя шесть видеокамер. После этого сотрудники изолятора провели с дебоширами беседу, чтобы те прекратили совершать противоправные действия.

Сейчас обстановка в «Воднике» находится под контролем. К арестантам, которые участвовали в конфликте, физическая сила и спецсредства не применялись.

Ранее корреспонденты ФАН назвали причину волнений в столичном изоляторе. Оказалось, что обвиняемые и подозреваемые устроили конфликт с администрацией из-за несогласия с режимом.