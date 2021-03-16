Стала известна причина конфликта в СИЗО «Водник», где сидел актер Ефремов

Москва, 16 марта. Арестанты столичного СИЗО устроили конфликт в пенитенциарном учреждении из-за несогласия с режимом, сообщил корреспондент ФАН.

Сотрудники ФСИН организовали проверку в «Воднике», где не так давно произошел конфликт между арестантами и местной администрацией. Пока ее детали на раскрываются, однако корреспонденту ФАН стала известна предполагаемая причина инцидента. Оказалось, что своими действиями арестанты выражали несогласие с действующим режимом.

В других СИЗО Москвы и России, по данным ФАН, действуют точно такие же правила, как в «Воднике». Они регламентированы нормами внутреннего распорядка следственных изоляторов и утверждены Минюстом РФ.

Ранее в СИЗО «Водник» находился осужденный актер Михаил Ефремов. Он дожидался в изоляторе отправки в колонию, где сейчас отбывает наказание за смертельное ДТП.