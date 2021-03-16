Российскую лыжницу Орловскую задержали с героином в Москве

Москва, 16 марта. Чемпионка России по фристайлу Анна Орловская задержана сотрудниками правоохранительных органов с несколькими свертками героина на Рублевском шоссе в Москве.

Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что спортсменка находилась в разработке у полицейских уже давно. Она была задержана 15 марта недалеко от своего дома. При ней обнаружены семь свертков с неустановленным веществом. Проведенная экспертиза показала, что это — героин.

Спортсменка призналась, что должна была разнести купленные у неизвестного запрещенные вещества по адресам.

Напомним, что Анна Орловская — чемпионка России в дисциплинах слоупстайл и хафпайп. В 2013 году спортсменка заработала двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещенных препаратов.