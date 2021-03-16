«Странно улыбался»: студентка из Подмосковья рассказала о встрече с Орским маньяком

Москва, 16 марта. Орского маньяка Валерия Андреева видели в Одинцове. О встрече с беглецом заявила молодая местная жительница.

Встреча, по словам студентки, произошла 10 марта в автобусе. Жительница Московской области во время оплаты проезда заметила, что за ней зашел пенсионер. Он сел напротив девушки и стал подозрительно себя вести. При этом, как рассказывает москвичка, в транспорте было много свободных мест, пишет телеканал «360».

Также она уточнила, что мужчина разглядывал ее и странно улыбался, а потом он попытался завести разговор и спрашивал «всякую ерунду». Пассажирка обратила внимание на отсутствие большого количества зубов и наличие золотой челюсти.

По словам собеседницы, она вышла на своей остановке, но незнакомец продолжал за ней наблюдать. Через несколько дней девушка увидела своего попутчика на объявлении о розыске маньяка. После этого она сразу же обратилась в полицию. Однако, как пишет СМИ, подобные заявления в отделение МВД не поступали.

Ранее сообщалось, что московские полицейские получили ориентировку на уроженца Орска 64-летнего Валерия Андреева, который известен серией нападений на женщин с изнасилованием и убийством. Валерий Андреев входит в число десяти самых опасных преступников мира, и с 2012 года находится в международном розыске.