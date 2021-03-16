Горячая линия для помощи бездомным в Москве теперь работает по номеру «112»

Москва, 16 марта. Москвичи теперь смогут позвонить в «Социальный патруль» для помощи бездомным гражданам по номеру 112, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь звонок в «Социальный патруль» по номеру 112 будут переводить в Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки. Ракова сообщила, что внедрение такого нововведения с «принципом одного окна» даст возможность оказывать бездомным гражданам столицы своевременную помощь.

«Соцслужбы Москвы расширили возможности для оказания поддержки бездомным людям. Теперь они сами или любой человек, который хочет им помочь, могут позвонить по всем известному номеру 112, а не только по основному номеру «Социального патруля», который не так легко запомнить», — подчеркнула заместитель мэра Москвы Ракова.

Также с 21 апреля этого года все операторы телефонной связи Москвы будут обязаны давать абонентам бесплатную возможность вызова экстренных служб по номеру «112». В экстренной ситуации человек может обраться к специалистам, и ответивший оператор сам решит, какую именно службу необходимо отправить на вызов.