Опубликованы кадры жестокого убийства мужчины-«ведьмы» в Москве

Москва, 16 марта. Камеры видеонаблюдения сняли, как петербуржец жестоко расправился с прохожим. Убийство произошло из-за того, что нападавшему привиделась ведьма.

Убийство произошло на западе Москвы ночью. Петербуржец возле подъезда сначала избил жертву руками и ногами, а потом достал молоток и нанес около 10 ударов. После того, как нападавший увидел, что москвич не дышит, он скрылся.

Местная жительница увидела труп мужчины и обратилась в полицию. По горячим следам "охотник на ведьм" был задержан. Мотив его поступка неизвестен. Однако в разговоре с правоохранителями злоумышленник заявил, что боролся с нечистью.

Теперь стражи порядка будут вынуждены проверить нападавшего на вменяемость. Для этого назначена психиатрическая экспертиза. Проводится расследование.