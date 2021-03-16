Расправившийся с москвичом «экзорцист» оказался профессиональным футболистом

Москва, 16 марта. Знакомые положительно охарактеризовали петербуржца, который до смерти забил прохожего в Москве, полагая, что жертва — «ведьма».

Молодой человек оказался спортсменом, он вел здоровый образ жизни. Гражданин профессионально занимался американским футболом и играл за юниорскую сборную России, будучи универсальным игроком, сообщил ФАН источник. Приятели подозреваемого заявили, что никаких отклонений у парня не было, а в общении он всегда был вежлив и проявлял себя исключительно с хорошей стороны.

Злоумышленник жестоко расправился с прохожим на западе Москвы минувшей ночью, после чего скрылся с места преступления. Задержанный заявил, что принял мужчину за «ведьму». Задержать его помогли записи с камер видеонаблюдения.