Вакцинироваться от COVID-19 можно будет еще в двух ТЦ Москвы

Москва, 16 марта. ТЦ «Домодедовский» и «Кунцево Плаза» в Москве с 17 марта начнут принимать выездные бригады для вакцинации посетителей от COVID-19, передает официальный сайт мэра и правительства.

Вакцинация выездными бригадами проходит бесплатно и без предварительной записи. Всем желающим при себе необходимо иметь полис обязательного медстрахования (при наличии) и паспорт.

«С 17 марта выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начнут работать еще в двух торговых центрах столицы - «Домодедовский» и «Кунцево Плаза». Бесплатную вакцинацию проводят врачи городских поликлиник», - сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Врачи осматривают пациентов до и после прививки. После начальной прививки доктор по согласованию с пациентом сообщает о дате для повторного этапа вакцинации, который пройдет через 21 день.

Недавно сообщалось, что вакцинация от COVID-19 в России в скором времени может быть занесена в национальный календарь профилактических прививок. Минздрав планирует внести такой законопроект в правительство.