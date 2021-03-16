Пожар в московском жилом доме привел к эвакуации 300 человек

Москва, 16 марта. Экстренные службы борются с огнем в 20-этажном доме. Здание покинули 300 человек.

Возгорание произошло на 17-м этаже. Об этом сообщает источник в экстренных службах. Пока пожарные не могут установить площадь возгорания. Информации о погибших и пострадавших нет.

Сотрудникам экстренных служб приходила заявка о возгорании офисного здания, пояснил источник. В Сети также появлялась схожая информация. Однако прибыв на место, сотрудники МЧС обнаружили жилой дом.

Ранее стало известно о пожаре в частном секторе города Новосибирск. Двоим взрослым и троим детям удалось спастись.