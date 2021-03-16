Петербуржец совершил смертельный обряд «экзорцизма» над прохожим в Москве

Москва, 16 марта. Мужчина до смерти забил молотком жителя Москвы, подумав, что он «ведьма». Подозреваемый в убийстве задержан.

Жестокое преступление произошло на западе Москвы ночью. Житель Санкт-Петербурга приехал к одному из домов на каршеринге, вышел и по непонятным причинам стал избивать прохожего. Преступник бил жертву ногами и руками. Когда пострадавший упал на землю, злоумышленник достал из сумки молоток и добил его, нанеся около 10 ударов. После того, как нападавший увидел, что москвич не дышит, он скрылся.

Окровавленное тело нашла женщина, которая обратилась в полицию. Стражи порядка выехали на место, обследовали территорию и забрали записи с камер видеонаблюдения. В результате убийца был задержан по горячим следам. Мотив его поступка неизвестен. По факту происшествия проводится проверка. Правоохранители проверят нападавшего на вменяемость, назначена психиатрическая экспертиза.

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