Двухлетняя девочка попала в больницу после нападения овчарки в Москве

Москва, 16 марта. Немецкая овчарка без намордника напала на двухлетнюю девочку, ребенка госпитализировали, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Инцидент произошел на улице Новгородская на севере столицы. По предварительной информации, девочка с мамой находились на лестничной клетке жилого дома, когда на ребенка набросилась собака. Хозяин овчарки «не смог оказать сопротивление», сообщает РИА Новости.

Прокуратура начала проверку. Ведомство планирует установить все обстоятельства происшествия и дать оценку исполнению ветеринарных правил и закона об ответственном обращении с животными.

Четырехлетняя девочка из города Печора в Коми попала в реанимацию после нападения на нее стаи бездомных собак. Ребенка доставили в больницу с ранами головы и ног.