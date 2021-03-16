Москва покажет свой туристический потенциал на международной выставке MITT

Москва, 16 марта. Правительство Москвы примет участие в международной туристической выставке MITT, которая пройдет с 16 по 18 марта в выставочном центре «Крокус Экспо».

В рамках выставки специальную экспозицию представят российские регионы, пройдут разнообразные пленарные сессии, обучающие курсы, конкурсы стартапов, а также конференция, посвященная информационным технологиям в туризме. Москва покажет свои проекты Russpass и Safe Travels Discover Moscow, а также популярнейшие культурные пространства города.

«Даже в сложный для каждого период пандемии мы не останавливали работу по повышению своей конкурентоспособности. Развивая цифровые проекты для туристов, такие как Russpass, город одновременно создавал все условия, чтобы отрасль смогла пережить трудное время с наименьшими потерями», — сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В день открытия выставки на стенде столицы представят программу Safe Travels Discover Moscow, которая является частью глобальной инициативы Всемирного совета по туризму и путешествиям на фоне пандемии коронавируса. Московские туристические компании, гостиницы, музеи, театры, другие культурные пространства и объекты туристической инфраструктуры могут получить международный знак Safe Travels, который подтверждает, что организация соблюдает все необходимые санитарные нормы. Гости MITT смогут узнать все подробности о стандартах безопасности для туробъектов, и как они смогут присоединиться к проекту.

Каждый участник выставки сможет принять участие в викторине от цифрового турсервиса Russpass, попытавшись угадать, где находятся места, которые travel-блогеры запечатлели во время поездки по России.