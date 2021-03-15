Столичные спасатели устранили пожар на парковке в центре Москвы

Москва, 15 марта. Воспламенение в подсобном помещении на парковке в центре столицы ликвидировано, рассказали в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России.

Пожар, площадь которого оценивается в 10 квадратных метров, успешно устранен, говорится в сообщении. Два человека, находившиеся в подсобном помещении на втором этаже, самостоятельно эвакуировались. Сейчас их осматривают медики.

Возгорание заметили на 11 и 12 этажах в многоэтажном жилом доме на улице Инициативной, 7 на западе российской столицы. Как сообщалось ранее, на место происшествия выехали пожарные расчеты с автолестницей.