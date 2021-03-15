Пожар разгорелся в жилом доме на западе Москвы

Москва, 15 марта. Возгорание заметили на 11 и 12 этажах в многоэтажном жилом доме на улице Инициативной, 7 на западе российской столицы.

На место происшествия выехали пожарные расчеты с автолестницей. По данным источника Федерального агентства новостей в МЧС, огонь уже проник в квартиры. Информация о пострадавших уточняется.

Незадолго до пожара на улице Инициативной прогремел взрыв в жилом доме на улице Подвойского в Москве. Предварительно известно о двух пострадавших. По словам очевидцев, в одной из квартир сдетонировал баллон с газом.