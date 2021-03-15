Мертвого старика в трико и строительных перчатках нашли на западе Москвы

Москва, 15 марта. Бездыханное тело пожилого мужчины нашли под окнами жилого дома на западе столицы. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Местная жительница позвонила в полицию и рассказала, что возле дома лежит мертвый старик в трико, клетчатой рубашке, носках и строительных перчатках. На вид погибшему 80–85 лет. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что смерть пенсионера наступила около пяти часов назад. Тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, по данному факту проводится проверка.

В Нижнем Тагиле около кладбища нашли покусанное тело пожилой женщины. Предположительно, ее погрызли бродячие собаки. Документов при погибшей найдено не было.