В Подмосковье заболеваемость туберкулезом упала на 20% по итогам 2020 года

Москва, 15 марта. Число новых пациентов с туберкулезом в 2020 году на территории Подмосковья снизилось на 20% по сравнению с уровнем 2019 года, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Уровень заболеваемости туберкулезом в минувшем году снизился на 20% по сравнению с аналогичными показателями 2019 года, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области. Как передает издание «Вести Подмосковья», по итогам 2020 года количество выявленных больных туберкулезом в регионе составило 1523 человека.

«В Московской области все пациенты обеспечены необходимыми противотуберкулезными препаратами, более 80% пациентов полностью излечились от туберкулеза в 2020 году», — отметил главный внештатный специалист-фтизиатр Московской области Сергей Смердин.

Сейчас в Подмосковье работает Центр госпитализации больных, напомнили в минздраве. Благодаря усилиям работников медучреждения в регионе удалось взять под контроль устройство пациентов в профильные отделения на территории области.

Сильная боль за грудной клеткой в области сердца, проблемы с дыханием или удушье, головокружение, а также панические атаки могут быть симптомами инфаркта миокарда. Об этом ранее рассказали российские кардиологи.