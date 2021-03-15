Самому пожилому вакцинированному в Москве оказалось 104 года

Москва, 15 марта. Самому пожилому москвичу, который прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, оказалось 104 года. Из 700 тыс. привитых 50% составили люди старше 65 лет.

Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в ходе онлайн-конференции «COVID-19. Российский и международный опыт». Он добавил, что жители Москвы в возрасте старше 60 лет входят в группу риска так же, как люди с хроническими заболеваниями.

До этого сообщалось, что врачи зафиксировали коронавирус у 9437 человек в 83 регионах России за последние сутки. Полностью выздоровели от инфекции еще 8447 человек.

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