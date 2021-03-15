Пьяный москвич обвинил охранников гей-клуба в попытке изнасилования

Москва, 15 марта. Мужчина попытался попасть в гей-клуб, однако охранники не пустили его внутрь. Тогда раздосадованный клиент обвинил их в попытке изнасилования.

Блюстители порядка утверждали, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому они решили не пропускать его внутрь. В то же время незадачливый клиент обратился в правоохранительные органы сразу после того, как его выдворили охранники.

Все случилось в одном из ночных клубов, который расположен в самом центре Москвы. По словам сотрудников службы охраны заведения, никаких противоправных действий в отношении посетителя совершено не было. Его просто удалили из гей-клуба, при этом не применяя насильственных методов. Тем не менее, в рамках обращения москвича проводится доследственная проверка. В настоящий момент выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.

Какое-то время назад в историю с гей-клубом оказался втянут популярный актер Павел Прилучный. Во время отдыха в калининградском заведении звезду кино и сериалов избили неизвестные.