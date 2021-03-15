В Москве в результате ДТП на Ленинском проспекте погиб человек

Москва, 15 марта. Смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai произошло на Ленинском проспекте недалеко от 156 дома. Автомобиль на полном ходу влетел в ограждение моста.

В результате аварии погиб пассажир, водитель автомобиля был госпитализирован. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее недалеко от Москвы в результате нарушений правил дорожного движения автомобиль Toyota Corolla попал в аварию. В результате ДТП пострадали два подростка, которых госпитализировали с места происшествия. Для ликвидации последствий потребовалось три единицы спецтехники и девять человек.