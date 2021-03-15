В Кремле прокомментировали задержание мундепов в Москве

Москва, 15 марта. Власти считают, что причиной задержания участников форума муниципальных депутатов стали нарушения, зафиксированные на мероприятии, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Причины, по которым производились задержания, не оценивались в Кремле. Однако в этой ситуации власти исходят из того, что у полицейских были основания для применения данной меры, отметил Песков. По его словам, стражи порядка зафиксировали на встрече нарушения и сделали то, что от них требовалось.

Накануне столичные правоохранители задержали 200 участников форума «Муниципальная Россия», сообщал ФАН. Всем им вменялось сотрудничество с нежелательной организацией.