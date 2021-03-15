«Пацанку» Субботину задержали в Москве с наркотиками

Москва, 15 марта. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении участницы шоу «Пацанки» Дианы Субботиной. Ее поймали с мефедроном в столице РФ.

Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль с девушкой около 03:00 по московскому времени на улице Казакова. Поведение Субботиной вызвало у правоохранителей подозрения, и они решили ее досмотреть. В итоге у 26-летней участницы шоу "Пацанки" нашли сверток с порошкообразным веществом. В разговоре с полицейскими она призналась, что это наркотики.

Сейчас найденное у Субботиной вещество находится на экспертизе. После беседы в отделении девушку отпустили под подписку о невыезде. Также против нее возбудили уголовное дело.